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Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Manisa'da traktör devrildi: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İ.C. (19) idaresindeki 45 Z 1003 plakalı traktör, Kozluca Mahallesi'nde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Manisa traktör

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