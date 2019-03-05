HABER

Manisa’da traktör kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ikamet ettiği Akçeşme Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan zeytin bahçesinde çalışan Sadık Akat (67), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına devrildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ikamet ettiği Akçeşme Mahallesi’ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan zeytin bahçesinde çalışan Sadık Akat (67), kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına devrildi. Bölgeden geçen köylüler traktörü ters bir şekilde görünce durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde Sadık Akat’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarmanın olay yeri incelemesi sonrası Sadık Akat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Çete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdıÇete lideri çaldığı kimlikle kalp ameliyatı oldu, sevgilisini bile dolandırdı
(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza(Özel haber) Bursa’da ilginç kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.