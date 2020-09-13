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Manisa’da traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 18:13 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi.

Manisa’da traktör kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Soma ilçesi Çerkez Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir’in Kınık ilçesinden Soma’ya doğru gitmekte olan Mustafa Günay (70) idaresindeki 43 LK 02 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Günay, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ekiplerce çıkarılarak Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Günay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da traktör kazası: 1 ölü

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