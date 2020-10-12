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Manisa’da traktör şarampole uçtu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 21:34 | Son Güncelleme

Manisa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.15 sıralarında Yunusemre ilçesi kırsal Kayapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.15 sıralarında Yunusemre ilçesi kırsal Kayapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Riyaddin G. (35) yönetimindeki Ford marka 45 DY 203 plakalı traktör, mıcırlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Ön lastikleri kopan traktör, şarampolün hemen altındaki evlere çarpmadan toprağa saplanarak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Riyaddin G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aynı bölgede sürekli kazaların yaşandığını belirten Kayapınar Mahallesi Muhtarı Reis Eren, “Sürücü yukarıdan aşağıya inerken freni tutmayınca aşağıya uçmuş. Burada sürekli yaşadığımız bir hadise. Allah korudu. Aşağıda bulunan evler hep risk altında. Buraya bariyer gibi bir önlem alınması gerekiyor. Şoförün durumu iyiydi, herhangi bir sıkıntısı görünmüyordu çok şükür” dedi.

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