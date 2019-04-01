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Manisa’da üç ilçede sonuçlara itiraz edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 16:56 | Son Güncelleme

Manisa’da oyların birbirine çok yakın olduğu ilçeler olan Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı’da resmi olmayan sonuçlara itiraz edildiği öğrenildi.Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre biri büyükşehir 17’si ilçe belediyesi olmak üzere Manisa’daki 18 belediyeden 9’unu AK Parti, 5’ini MHP, 4’ünü de CHP kazandı.

Manisa’da oyların birbirine çok yakın olduğu ilçeler olan Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı’da resmi olmayan sonuçlara itiraz edildiği öğrenildi.
Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre biri büyükşehir 17’si ilçe belediyesi olmak üzere Manisa’daki 18 belediyeden 9’unu AK Parti, 5’ini MHP, 4’ünü de CHP kazandı. Son anlara kadar çekişmeli devam eden seçimlerde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından oyların birbirine çok yakın olduğu ilçeler olan Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı’da geçersiz oy ve bazı sandıklarda hatalı sayım yapıldığı belirtilerek, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunuldu.
Manisa’da en çok seçmenin bulunduğu Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, rakibi İYİ Parti’li Kürşad Mithat Özkan’dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı. Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy alırken Kürşad Mithat Özkan 57 bin 810 oy aldı. Açıklanan resmi olmayan sonuçların ardından İYİ Parti adayı Kürşad Mithat Özkan, YSK’ya başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.
Köprübaşı ilçesinde ise AK Parti’li Regaip Topuz, 4 bin 650 oy ile rakibi İYİ Parti’li Fatih Taşlı’dan 28 oy fazla alarak seçimi kazandı. Fatih Taşlı 4 bin 622 oy alabildi. Taşlı’nın da dün gece oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.
Manisa’nın büyük ilçelerinden olan Turgutlu’da da seçim kıyasıya bir yarış içerisinde geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Çetin Akın 36 bin 896 oy alırken, mevcut başkan MHP’li Turgay Şirin ise 36 bin 446 oyda kaldı. Rakibine 450 oy fark atan CHP’li Akın seçimi kazandı. MHP’nin adayı Turgay Şirin, sabah saatlerinde YSK’ya itirazda bulundu ve oyların yeniden sayılmasını talep etti. Geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesi bekleniyor.

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