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Manisa'da uçurumdan düşen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, ayağı kayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen 19 yaşındaki Burak Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'da uçurumdan düşen genç öldü

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, ayağı kayarak yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşen 19 yaşındaki Burak Çelik olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi Leylek Kaşı Mevkii'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte kurban bayramı ziyareti için akrabalarının yanına gelen Burak Çelik, dün akşam saatlerinde çevreyi gezmek için evden çıktı. Sabaha kadar eve dönmeyen Çelik'ten haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Leylek Kaşı Mevkii'ne gelen Burak'ın yakınları aileye ait 10 FS 565 plakalı aracı terkedilmiş halde buldu. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren aile yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki uçurumun kenarından aşağı baktıklarında Burak Çelik'i kanlar içinde yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç Burak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayağı kayarak düştüğü belirlenen talihsiz gencin cesedi, jandarmanın ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Manisa'da uçurumdan düşen genç öldüManisa'da uçurumdan düşen genç öldüManisa'da uçurumdan düşen genç öldüManisa'da uçurumdan düşen genç öldü

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