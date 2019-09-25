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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi tutuklandı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik başlattığı soruşturmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik başlattığı soruşturmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şüpheliler S.Y ve E.T.O.’nun üzerinde 1,5 gram skunk maddesi ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y ve E.T.O. isimli şahıslara uyuşturucu maddeyi satan C.D. isimli şahsın Ayakkabıcılar Sitesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. C.D.’nin üzerinde 1 adet satışa hazır halde 1,5 gram sentetiği değiştirilmiş esrar, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve ikametinde yapılan aramalarda 70 santimetre boyunda 1 kök Hint keneviri ve esrar maddesi ayıklamakta kullanılan aparat ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen C.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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