Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde mahalle muhtarı B.M. ile oğlu İ.M'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 5 kilo 200 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, muhtar ile oğlu tutuklandı.
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