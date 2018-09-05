HABER

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Operasyonda, mahalle muhtarının evinde 5 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, muhtar ve oğlu tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesinde mahalle muhtarı B.M. ile oğlu İ.M'nin evinde uyuşturucu madde yetiştirip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 5 kilo 200 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi ele geçirildi, baba ile oğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, muhtar ile oğlu tutuklandı.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Hayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştüHayali deniz subayı olmaktı, lösemiye yenik düştü
İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa muhtar tutuklandı uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

KKTC’de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Diğer Haberler
Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Mardin'de dev terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda yer altına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı bulundu!

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.