Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ evinin çevresinde sera içinde dişi Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin (58) kendisine ait bağ evinin etrafında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde damlama sistemi ile sulanmış 590 kök dişi Hint keneviri ele geçirilerek imha edildi.

Zanlının evinde yapılan aramalarda ise 45,7 gram kubar esrar, biri kurusıkı iki ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 140 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

