Manisa'da uyuşturucu operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında, uyuşturucu sattıkları belirlenen S.S, İ.Y. ve Ş.S'nin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Operasyonda 6,51 gram metamfetamin ile bir hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.S, İ.Y. ve Ş.S. jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

