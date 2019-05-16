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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'a yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş ve vakumlanmış halde bin 636 gram esrar, 60,7 gram eroin ve 605 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akhisar operasyon uyuşturucu

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