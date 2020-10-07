HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 08:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 386 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 750 gram kubar maddesi ele geçirildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 386 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 750 gram kubar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi’nde Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İnkılap Caddesi’nde B.G.(32) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından yapılan aramada söz konusu adreste 386 kök kenevir bitkisi ile hassas terazide tartımı yapılmayan 8 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla B.G. isimli şahıs gözaltına alındı. B.G.’nin sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Burada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayaktaBurada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayakta
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Kenti ayağa kaldıran koku! Kaymakam devreye girdi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Tehlikeli gerginlik! Savaş uçakları karşı karşıya geldi
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları! Gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
BAE'den skandal hamle! Türk Kızılay ekibi gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Operasyon başladı, 15 Nisan'a kadar sürecek
15 Nisan'a kadar sürecek! Bugün başladı
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dayılarının taciz ettiği iddia edilen 2 kardeş korkudan sokağa çıkamıyor
İğrenç olay! Dayılarından korktukları için evden çıkamıyorlar
Türkiye'nin ilk cep uydusu! Aralık 2020'de uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk cep uydusu! Aralık 2020'de fırlatılacak
Osmanlı döneminde tek bir çivi çakılmadan yapılan cami 354 yıldır ayakta
Burada tek bir çivi bile yok! 354 yıldır ayakta
Sokağa inen Vali denetimde bulundu, karşısında gören vatandaş şaşırdı
Vali denetime çıktı, karşısında gören vatandaşlar şaşırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.