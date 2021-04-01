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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

01.04.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara yönelik operasyonda 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi de tutuklandı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine geçit vermedi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara yönelik operasyonda 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi de tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine geçit vermedi. Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan baskında 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu

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