Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda ekilmiş 500 adet kenevir bitkisi, 15 kilogram kurutulmuş kenevir, 3 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirilirken 2 kişi de göz altına alındı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ormanlık alan içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratını değerlendiren ekipler, ilçeye bağlı Mezitler Mahallesi Yaykın Mevkiinde arama yaptı. Yapılan aramalarda ormanlık alanda ekilmiş 500 adet kenevir ele geçirildi. Bölgedeki incelemeleri genişleten ekipler 15 kilogram kurutulmuş kenevir ile 3 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Kenevirleri ektiği tespit edilen U.K. ve Ö.K. ise göz altına alınarak karakola götürüldü.

Şüphelilerin mahkemeye sevk edileceği öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

