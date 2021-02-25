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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.Manisa’nın Demirci ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube, İstihbarat Şube, Salihli ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışması sonrası belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Manisa’nın Demirci ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube, İstihbarat Şube, Salihli ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışması sonrası belirlenen adrese baskın düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen şafak operasyonunda S.Ç. ve H.M. isimli şahıslara ait evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 50 gram uyuşturucu madde, 14 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 29 mermi ile 1 adet kurusıkı tabancadan dönüştürme ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız tabancaya dönüştürüleceği düşünülen 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere cumhuriyet savcılığı talimatıyla el konulurken şüpheli S.Ç. ve H.M.’nin işlemleri devam ediyor.

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