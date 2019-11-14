Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde eş zamanlı olarak 6 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinatörlüğünde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün eş zamanlı altı eve düzenledikleri operasyona narkotik madde arama köpeği de katıldı.

Polis ekiplerin M.A., M.Y., M.D., ve B.F. adlı kişilerin evlerinde yapılan aramada 146 gram metamfetamin, 5.1 gram esrar, 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, aynı tabancaya ait 8 adet mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Şüpheliler emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler M.A., M.Y., M.D., ve B.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir Ceza ve Tutuk evine gönderildi.

Emniyet güçleri ilçede uyuşturucu ile ilgili operasyonların devam edeceğini belirtti.

