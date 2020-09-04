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  4. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram esrar ele geçirildi

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 233 gram kurutulmaya bırakılmış Esrar maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 233 gram kurutulmaya bırakılmış Esrar maddesi ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği tespit eden ekipler ovalık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 kilo 233 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan operasyonda 1 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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