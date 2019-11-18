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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 19:06 | Son Güncelleme

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul'dan Salihli ilçesine uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüpheli otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin 40 sentetik uyuşturucu hap ile 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A, A.K. ve İ.Ç. gözaltına alınırken, İ.Ç'nin evindeki aramada da 580 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa polis Salihli Uyuşturucu Operasyon

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