HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

Manisa’da uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram uyuşturucu ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Manisa’da uyuşturucu taciri yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 640 gram uyuşturucu ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada 90 parça halinde 640,69 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Afgan uyruklu 1 çocuk olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
Ünlü iş adamından Ayda bebeğe hayat öpücüğü veren görevliye jest
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
İzmir depreminde enkaz altında kalanlarla 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
İSKİ su kesintisi 4 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sular ne zaman gelecek?
İzmir'deki depreme dalgıçlar su altındayken yakalandı
İzmir'deki depreme dalgıçlar su altındayken yakalandı
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'ndan yürek yakan paylaşım
Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından yürek yakan paylaşım
Prof. Dr. Utkucu: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var
'Zamanını bimiyoruz' diyerek uyardı: Büyük bir deprem riski var
Bakan Kurum'dan İzmir açıklaması: 1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz
Bakan Kurum: 1 yıl içinde konutları teslim edeceğiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.