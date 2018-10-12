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Manisa'da uyuşturucuya 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

MANİSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucuya 3 tutuklama

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin yakalanması için geçen çarşamba günü operasyon yaptı. İlçedeki 3 adrese yapılan baskında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 40 gram esrar, 144 gram sentetik kannabinoidler ve 16 gram metamfetamin adlı uyuşturucular, 1 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve 8 bin 415 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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