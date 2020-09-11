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Manisa’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

Manisa polisi tarafından Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde ile silah ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 167 gram esrar maddesi, 4 bin 716 adet sentetik ecza, 44,5 gram metamfetamin maddesi, 98 adet ecstasy hap, 1 adet captagon hap, 22 kök kenevir bitkisi, 2,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 0,7 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabancalara ait fişek, 13 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Manisa polisi tarafından Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde ile silah ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kilo 167 gram esrar maddesi, 4 bin 716 adet sentetik ecza, 44,5 gram metamfetamin maddesi, 98 adet ecstasy hap, 1 adet captagon hap, 22 kök kenevir bitkisi, 2,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 0,7 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız tabancalara ait fişek, 13 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Manisa Halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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