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Manisa’da uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi tutuklandı

20.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Manisa’da uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri kaçmaya çalışırken ekiplerin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri Z.P.’nin üzerinde yaptıkları aramada 0.58 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Z.P.’nin yapılan sorgusunda uyuşturucuyu Y.P. isimli bir şahıstan aldığını belirtmesi sonrasında ekipler belirtilen adrese operasyon yaptı. Y.P. isimli şüphelinin evinde yapılan aramalarda hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan madde ile bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sırasında Y.P.’nin evde olmadığı öğrenilirken, evde bulunan B.A. ve A.K. isimli iki kişi gözaltına alındı. İkametinde bulunmayan Y.P. ise ekiplerin yaptığı aramalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenen C.C. isimli şahıs polisin ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ara sokaklarda kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan C.C. gözaltına alındı. C.C.’nin üzerinde yapılan aramalarda 1.46 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan da arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan C.C. sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.P., B.A., A.K., Y.P. ve C.C. olmak üzere 5 kişi mahkemeye çıkarılırken, Y.P. ve B.A. isimli iki kişi uyuşturucu imal etmek ve satmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’da uyuşturucuya geçit yok: 2 kişi tutuklandı

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