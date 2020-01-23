HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti

Manisa’da vatandaşların deprem nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:18 | Son Güncelleme

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinden ayrılan vatandaşlar yakılan ateş etrafında toplanarak adeta deprem nöbeti tutuyor.Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesinde 21 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesi merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası evlerinden ayrılan vatandaşlar yakılan ateş etrafında toplanarak adeta deprem nöbeti tutuyor.
Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Musalar Mahallesinde 21 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede ilk depremin ardından çeşitli büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı oluşmazken çok sayıda binada çatlak meydana geldi. Depremler nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Mahalle muhtarlığının yanında toplanan vatandaşlar ateş yakarak etrafında toplandı. Hava sıcaklığının -5 dereceye düştüğü Musalar Mahallesi’nde vatandaşlar adeta deprem nöbeti tutuyor.
Evinde hasar meydana geldiğini belirten, Mustafa Taşdemir, “Evde çatlaklar meydana geldi. Deprem anında mutfaktaydım ben. Bir gürültü geldi, çanaklar yerlere döküldü. Evdeki boyalar da attı. Ben de hemen kaçtım. Eve girmeyi düşünmüyorum” dedi.
Deprem nedeniyle korku yaşadıklarını belirten mahallelilerden Doğan Çoban “Deprem çok şiddetli oldu. Herkes can havliyle kaçtı. Deprem sırasında evde oturuyorduk. Deprem sırasında aşırı bir sarsıntı vardı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çadır kurulmasını bekliyoruz. Sadece bu akşam değil birkaç akşam eve girmeyi düşünmüyoruz. Eski evler oldukları için evlerimize girmeye korkuyoruz” dedi.
Öte yandan deprem nedeniyle komşu mahalleler de Musalar Mahallesi’ne gelerek komşularının yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlardan Kerim Sadık, “Yardım amaçlı buraya geldik. Deprem sırasında evde televizyon izliyorduk. Bizim evimizde şu an bir hasar yok. Köye yardıma geldik. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Olay yerine gelen Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremle ilgili olarak son durum hakkında bilgi verdi. Can ve mal kaybının yaşanmadığına dikkat çeken Vali Deniz, 4 vatandaşın yaşadıkları panik nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak taburcu edildiklerini belirtti. Vali Deniz, “Allah’a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu anda hızlı bir şekilde hem belediyelerimizin hem de AFAD’ın imkanlarıyla meydanlarda çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz. Yarın teknik çalışma yapılacak evlere girilip girilmesiyle ilgili karar o zaman verilecek. Belki boşaltmamız gereken evler de olabilir. Ama şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var" ifadelerini kullandı.
Artçı sarsıntıların devam ettiği mahallede vatandaşlar çadır kurulmasını bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Evi yakıp, kapıyı üzerine kilitledi, polis kurtardıEvi yakıp, kapıyı üzerine kilitledi, polis kurtardı
Evini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel olduEvini yaktı, içeride elindeki bıçakla polis ve itfaiyenin girmesine engel oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir'den Manisa depremi açıklaması

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

ABD'li Tümgeneral dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

ABD'den dikkat çeken çıkış: Ruslar Suriye'de bizi test ediyor

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.