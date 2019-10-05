Manisa’da Volkswagen Heyecanı

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’ın yeni yatırımı için Manisa’yı seçtiği yönündeki haberler, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bu Ege şehrinde de büyük umut yaratmış durumda. Fabrikanın Manisa’da, hatta Türkiye’de kurulacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Volkswagen’in 943,5 milyon lira sermayeyle bu şehirde bir şirket kurması beklentileri daha da artırdı. Volkswagen uzun süredir yeni fabrikasını nereye kuracağı konusunda çalışmalar yürütüyordu. Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya gibi seçenekler de masadaydı. Bu süreçte firma yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da aralarında olduğu yetkililerle görüştü. Bu görüşmelerde resmen açıklanmasa da vergi ve teşvikler konusunda bir uzlaşma sağlandığı haberleri Türk basınında yer aldı. “İnsanlara iş sahası açılır” Yine Türk basınında yer alan haberlere göre, 1,3 milyar Euro yatırımla kurulacak fabrikanın 300 araç üretme kapasitesi olacak. Fabrikanın doğrudan 4-5 bin kişiye istihdam sağlaması, yan sanayi ile birlikte bu istihdamın 50-60 bine ulaşması bekleniyor. Özellikle böylesine yüksek oranda bir istihdam sağlanacak olması Manisalıları sevindiriyor.

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran şehir merkezinde kahvecilik yapan Selahattin Can “Yatırımın her zaman faydası vardır, zararı olmaz. Bence insanlara iş sahası açılır. Esnafa da faydası olur. Bence her yönüyle güzel olur diye düşünüyorum” dedi. “Kesinleşti gözüyle bakıyoruz” Manisa Genç İşadamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı da “Basından duyduğumuz kadarıyla kesinleşti gözüyle bakıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Yan sanayiyi de çok fazla geliştirecek bir proje. Organize Sanayi Bölgemiz için de prestijli bir yapı. Bu tür haberler bizi sevindiriyor. Ama esas kendi yerli üretimimizi yapmamız daha çok sevindirecek. Belki daha fazla göç alacağız, belki trafikte biraz daha sıkışacağız ama Manisa’mız için bir fırsat” ifadesini kullandı. Sanayi bölgesinde forklift operatörü olarak çalışan Hüseyin Doğan ise VOA Türkçe’ye “Bu yatırım Manisa için çok anlam ifade ediyor. Kalkınma daha fazla olur. Göç tekrar başlar. Manisa halkı için çok güzel bir yatırım olur. Manisalılar dört gözle bekliyor” diye konuştu. Doğan yapılacak yatırımla işçilerin ücret seviyelerinin de bir ölçüde artabileceğini, dolayısıyla çalışanlar için daha iyi durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyor.