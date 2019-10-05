Manisa’da Volkswagen Heyecanı

Alman otomotiv şirketi Volkswagen’ın yeni yatırımı için Manisa’yı seçtiği yönündeki haberler, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu bu Ege şehrinde de büyük umut yaratmış durumda. Fabrikanın Manisa’da, hatta Türkiye’de kurulacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Volkswagen’in 943,5 milyon lira sermayeyle bu şehirde bir şirket kurması beklentileri daha da artırdı.
Volkswagen uzun süredir yeni fabrikasını nereye kuracağı konusunda çalışmalar yürütüyordu. Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya gibi seçenekler de masadaydı. Bu süreçte firma yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da aralarında olduğu yetkililerle görüştü. Bu görüşmelerde resmen açıklanmasa da vergi ve teşvikler konusunda bir uzlaşma sağlandığı haberleri Türk basınında yer aldı.
“İnsanlara iş sahası açılır”
Yine Türk basınında yer alan haberlere göre, 1,3 milyar Euro yatırımla kurulacak fabrikanın 300 araç üretme kapasitesi olacak. Fabrikanın doğrudan 4-5 bin kişiye istihdam sağlaması, yan sanayi ile birlikte bu istihdamın 50-60 bine ulaşması bekleniyor. Özellikle böylesine yüksek oranda bir istihdam sağlanacak olması Manisalıları sevindiriyor.
VOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran şehir merkezinde kahvecilik yapan Selahattin Can “Yatırımın her zaman faydası vardır, zararı olmaz. Bence insanlara iş sahası açılır. Esnafa da faydası olur. Bence her yönüyle güzel olur diye düşünüyorum” dedi.
“Kesinleşti gözüyle bakıyoruz”
Manisa Genç İşadamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı da “Basından duyduğumuz kadarıyla kesinleşti gözüyle bakıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Yan sanayiyi de çok fazla geliştirecek bir proje. Organize Sanayi Bölgemiz için de prestijli bir yapı. Bu tür haberler bizi sevindiriyor. Ama esas kendi yerli üretimimizi yapmamız daha çok sevindirecek. Belki daha fazla göç alacağız, belki trafikte biraz daha sıkışacağız ama Manisa’mız için bir fırsat” ifadesini kullandı.
Sanayi bölgesinde forklift operatörü olarak çalışan Hüseyin Doğan ise VOA Türkçe’ye “Bu yatırım Manisa için çok anlam ifade ediyor. Kalkınma daha fazla olur. Göç tekrar başlar. Manisa halkı için çok güzel bir yatırım olur. Manisalılar dört gözle bekliyor” diye konuştu. Doğan yapılacak yatırımla işçilerin ücret seviyelerinin de bir ölçüde artabileceğini, dolayısıyla çalışanlar için daha iyi durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyor.
Kiralar artacak endişesi
Ayakkabı imalatçısı Mustafa Gürler de yapılması düşünülen yatırımın işsizlik açısından çok iyi olacağı görüşünde. “Çok işsiz var. Onlar açısından iyi olur. Esnaf için iyi olur. Ücret seviyesinde pek bir şey olmaz gibi geliyor ama yabancı bir firma olduğu için küçük bir fark olabilir. Tek sıkıntımız Manisa’da kiraların artması olur. Çok göç alında kiralar da yükselir”.
Tekstil sektöründe kalite kontrolcü olarak çalışan Şennur Canlı da “Eğer açılırsa bence işsizlik konusunda çok güzel bir şey olur. Çok işsizimiz var. Manisa’da da büyük sanayimiz olmasına rağmen çok işsiz insanlarımız var. Halkımız için iyi olur bence” dedi. Canlı’ya göre, kiralardaki artış ev sahiplerinin vicdanlarına kalmış bir şey. “Fabrika açıldığı zaman dışarıdan göç olabilir ama kiraları o kadar da yükseltmelerine gerek yok. Biraz vicdansızlık yapıyorlar. Sonuçta millet çoluğunun, çocuğunun ekmeği için çalışmaya gelecek”.
Bir kalıp fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Serkan Çetin “Gençlerin çoğu işsiz. İlkokul, ortaokul, üniversite mezunu fark etmiyor. Manisa’da işsizlik oranı çok yüksek. Böyle bir yatırımla özellikle gençlerin istihdam oranı çok yükselir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı. Çetin, Manisa’da istihdamın artmasıyla birlikte şehrin göç alacağından ve bunun da zaten yüksek olan kiraları daha da artıracağından endişe ediyor.
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