Manisa’da Volkswagen Heyecanı

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplandıran şehir merkezinde kahvecilik yapan Selahattin Can “Yatırımın her zaman faydası vardır, zararı olmaz. Bence insanlara iş sahası açılır. Esnafa da faydası olur. Bence her yönüyle güzel olur diye düşünüyorum” dedi.

“Kesinleşti gözüyle bakıyoruz”

Manisa Genç İşadamları Derneği Başkanı Halil Ağırbaşlı da “Basından duyduğumuz kadarıyla kesinleşti gözüyle bakıyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Yan sanayiyi de çok fazla geliştirecek bir proje. Organize Sanayi Bölgemiz için de prestijli bir yapı. Bu tür haberler bizi sevindiriyor. Ama esas kendi yerli üretimimizi yapmamız daha çok sevindirecek. Belki daha fazla göç alacağız, belki trafikte biraz daha sıkışacağız ama Manisa’mız için bir fırsat” ifadesini kullandı.

Sanayi bölgesinde forklift operatörü olarak çalışan Hüseyin Doğan ise VOA Türkçe’ye “Bu yatırım Manisa için çok anlam ifade ediyor. Kalkınma daha fazla olur. Göç tekrar başlar. Manisa halkı için çok güzel bir yatırım olur. Manisalılar dört gözle bekliyor” diye konuştu. Doğan yapılacak yatırımla işçilerin ücret seviyelerinin de bir ölçüde artabileceğini, dolayısıyla çalışanlar için daha iyi durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyor.