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Manisa'da yangın çıktı, 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 5797 Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Evin mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Ekipler, yangının çıktığı dairede mahsur kalan Gürkan Yazgan (48) ile Feyza Gülnar (23) ve Gülnar'ın 6 aylık, 6 ve 8 yaşındaki 3 çocuğunu kurtardı. Dumandan etkilenen Yazgan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Gülnar ve 3 çocuğu ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 1 saat süren çalışmada yangın kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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