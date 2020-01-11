Manisa’da yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Bahçecik ve Şirinyer Mahallesi Kısık Yaylası’nda kar yağışı dolayısıyla 4 gündür mahsur kalan 6 kişi Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin 2 günlük çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bahçecik ile Şirinyer Mahallesi’nde bulunan yaylada hayvancılıkla uğraşan 6 kişi yoğun kar yağışından dolayı yaylada mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, Salihli Belediyesinden yardım istedi. Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de iş makineleriyle gerçekleştirdiği 2 günlük yol açma çalışmaları sonucunda yayladaki vatandaşlara ulaşarak kurtarıldı. Kırsal Hizmetler Müdürü Serkan Sözer, gece boyunca devam eden çalışmalara katılarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 mesai yaptığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

