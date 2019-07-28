Manisa'da yedek parça fabrikasında yangın

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. İzmir- Ankara karayolunun Turgutlu ilçesinde bir Fransız şirketine ait otomobil sektörü ve savunma sanayine yedek parça üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika güvenlik görevlisi alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

