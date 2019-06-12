HABER

Manisa'da yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Manisa'da yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, yıldırım düşen iki evdeki 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayat Mahallesi'nde sağanak ile etkili olan yıldırım, muhtar İsmail Hakkı Özkan ve komşusu Ferdi Akça’nın evleri ile bir ahırın bulunduğu bölgeye isabet etti.

Olayda muhtar Özkan ile eşi Ayşe Özkan, Gelin Çulha, Ferdi Akça, Ayşe Akça ve 3 çocuk yaralandı, ahırdaki bir büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 7'si ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Kolunda yanık bulunan Ayşe Özkan'ın (63) ise tedavisi devam ediyor.

Muhtar İsmail Hakkı Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın birden bastırdığını belirterek "Çevremize çok sayıda yıldırım düşüyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadan patlamayla sarsıldık. Bizim evdeki herkes panikle bağırmaya başladı. Eşim 'Kolum yandı' diye bağırdı. Komşumuzun da evine yıldırım düştüğünü öğrendik. Daha sonra 112'yi arayıp ambulans istedik." dedi.

Özkan, büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirerek kalp hastası olduğu için eşinin halen hastanede tutulduğunu, Gelin Çulha'nın da vücudunda hafif yanıklar bulunduğunu, 7 yaralının kontrollerin ardından evlerine gönderildiğini söyledi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Geleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktıGeleceğin teknolojileri Vestel’de görücüye çıktı
Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımları sürüyor (2)Fırtına Vadisi'nde kaçak yapı yıkımları sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayat Mahallesi Manisa Soma Yıldırım yıldırım düşmesi

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Şişli'de 350 bin liralık silahlı gasp

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.