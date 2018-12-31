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Manisa'da yılın son gününde havadan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:14 | Son Güncelleme

Denetimlere Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da, yılın son gününde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Manisa'da yılın son gününde de sürdü.

Helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit ederken, karadan timler devriye görevi yaptı. Yılın son gününde de gerçekleştirilen denetime Manisa Valisi Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı.

Yaklaşık 3 aydır gerçekleştirilen denetimlerde, 164 araca 36 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlere rağmen Türkiye'de pek çok insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Denetimlerin etkisini göstermeye başladığını vurgulayan Ahmet Deniz, "Uygulamalar artarak devam edecek. Sürücülerimize kazasız ve sıkıntısız nice yıllar diliyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da denetimlerle devletin trafikte vatandaşlara olan hassasiyetini gösterdiklerini vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ise emniyet ve jandarma olarak herkesin güvenli bir yolculuk yapması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
denetim Jandarma trafik

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