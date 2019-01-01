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Manisa'da yılın son gününde havadan trafik denetimi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

MANİSA'da helikopter destekli trafik denetimlerinde, yaklaşık 3 ayda 164 araca 36 bin 705 lira tutarında trafik cezası kesildiği bildirildi.

Cemil SEVAL MANİSA,(DHA) MANİSA'da helikopter destekli trafik denetimlerinde, yaklaşık 3 ayda 164 araca 36 bin 705 lira tutarında trafik cezası kesildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği 100 günlük eylem planı kapsamında, uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri Manisa'da yılın son gününde de sürdü. Helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit ederken karadan timler devriye görevi yaptı. Yılın son gününde de gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimine Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de katıldı. Yaklaşık 3 aydır gerçekleştirilen denetimlerde 164 araca 36 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. DENETİMLER DEVAM EDECEK Manisa Valisi Deniz, uygulama sonrası denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan denetimlere rağmen Türkiye'de her yıl pek çok insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini anımsatarak, Bugün de jandarma ekiplerimizin yaptığı denetime biz de nezaret ettik. Denetimlerimiz etkisini göstermeye başladı. Denetimlerimiz artarak da sürecek. Ben sürücülerimize kazasız ve sıkıntısız nice yıllar diliyorum. dedi. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can da denetimlerle devletin trafikte vatandaşlara olan hassasiyetini gösterdiklerini belirterek, Normalde Jandarma Genel Komutanlığımız terörle mücadele olduğu gibi trafikte de milletimizin hizmetindedir. diye konuştu. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç emniyet ve jandarma ekipleri olarak herkesin güvenlik bir yolculuk yapması için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirerek, Herkesin yeni yılını kutluyorum. Vatandaşlarımızın kazasız, sağlıklı bir yolculuk yapmasını temenni ediyorum. ifadelerini kullandı.

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