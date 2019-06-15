Manisa’da YKS heyecanı başladı

Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Manisa’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 10.15 itibari ile başladı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda çocukları için dua etti.

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapatılarak bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde de sınav yoğunluğu sabah saatlerinde başladı. Aileleriyle birlikte yerleşke önüne gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak içeri alındı. Görevliler öğrencilere, hangi salonda sınava girecekleri konusunda yardımcı olurken, geç kalan bazı adaylar ise sınav salonuna alınmadığı için geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenciler, salonlarda sınav için ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kuran’ı Kerim okudu ve dua etti.