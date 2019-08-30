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Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir asker baygınlık geçirdi.30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına çelenk konuldu.

Manisa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir asker baygınlık geçirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı’na Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına çelenk konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının da okunduğu törende Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı’ndan Üsteğmen Bayram Korkmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında tören mangasındaki bir asker yere düşerek bayıldı. Yanındaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bayılan askere tören alanındaki sağlık görevleri ilk müdahaleyi yaptı. Asker daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tören Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi halk oyunu ekibinin gösterisiyle devam etti. Meydandaki törenin sona ermesinin ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz, makamda tebrikleri kabul etti.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, askeri erkan, daire müdürleri, emniyet amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı

Manisa’da Zafer Bayramı töreninde bir asker bayıldı
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