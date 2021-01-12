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Manisa’da zehir tacirleri tutuklandı

12.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Manisa’da zehir tacirleri tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında Denizli yönünden Alaşehir’e gelen bir otomobili Alaşehir girişinde durdurdu.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 02.30 sıralarında Denizli yönünden Alaşehir’e gelen bir otomobili Alaşehir girişinde durdurdu. M.S.’nin (33) kullandığı araçta sürücüyle birlikte bulunan 4 kişinin durumundan şüphelenen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, şahısların üzerinde ve otomobilde arama yaptı. Aramalarda poşet içerisinde 103,3 gram metamfetamin maddesi, 0,41 gram fişek halinde metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli 4 zanlı uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Zanlılar poliste yapılan sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan O.A. (20) ve C.B. (18) tutuklanırken M.Ç. (24) ve M.S. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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