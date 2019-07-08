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Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 05:18 | Son Güncelleme

Manisa'da zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ortaköy Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.

Eve dönmeyen Gök için yakınları jandarmaya kayıp ihbarından bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Havuç" isimli arama kurtarma köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş, arazide yapılan çalışmalara eşlik etti.

Gök'ün daha önce de evden kaçtığı öğrenildi.

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AFAD arama kurtarma çalışması Jandarma Kula Manisa İl Jandarma

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