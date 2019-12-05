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Manisa'da zincirleme kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 01:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sisli hava nedeniyle iki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sisli hava nedeniyle iki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampasında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Serkan Duran (20) yönetimindeki 35 AE 2364 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü karayolunda, ayını istikamette giden Rıza Kuzucu (53) yönetimindeki 42 LF 276 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobile, arkadan gelen Nevzat Temurtaş'ın (40) kullandığı 35 AG 3500 plakalı otomobil çarptı. Kazada Serkan Duran yaralandı. Olay yerinde çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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