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Manisa'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 22:42 | Son Güncelleme

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 23 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan İzmir'e işçi götüren Mehmet Can Pınarlık idaresindeki 35 KY 186 plakalı otobüs ile Ahmet Akhan idaresindeki 45 KY 052 plakalı servis minibüsü ve Mehmet Özer'in kullandığı 45 J 4624 plakalı servis midibüsü Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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trafik kazası

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