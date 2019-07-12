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Manisa'daki baraj gölü ve göletlere 100 bin balık bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

Manisa'daki baraj gölü ve göletlere 100 bin balık bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa'daki baraj gölü ve göletlere 100 bin pullu sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında ildeki baraj gölü ve göletlere yavru balık bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde üretilen 100 bin pullu sazan balığı yavrusu, il genelindeki 17 baraj gölü, göl ve gölete salındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, projeyle, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviye edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bölgedeki küçük ölçekli balıkçılığın da böylece desteklendiğini aktaran Öztürk, "Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını, hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan baraj gölü ve göletlerdeki yasa dışı avcılığa karşı mücadele devam ediyor. Bu tür durumla karşılaşan vatandaşlarımızın konuyu kendilerine veya jandarma ekiplerine bildirmelerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balık baraj gölet

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