Manisa'daki bıçaklı kavga

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Gökçeören Mahallesi'nde 17 Ağustos'ta Bilgi Gürsoy'un (48) ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu F.E. (21), M.E, M.A, M.E, Y.E ve S.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan F.E, "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar serbest bırakıldı.

Gökçeören Mahallesi'nde Suriye uyruklu F. E. ile Bilgi Gürsoy arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Gürsoy, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

