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Manisa'daki bir mahalle, 'kuduz' şüphesiyle karantinaya alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 23:23 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Demirci ilçesi Minnetler Mahallesi, Nuray Ünal'a ait bir oğlağın rahatsızlanması üzerine kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı.

Kamil AKYOL/DEMİRCİ, (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesi Minnetler Mahallesi, Nuray Ünal'a ait bir oğlağın rahatsızlanması üzerine kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı.
Minnetler Mahallesi'nde oturan Nuray Ünal'a ait oğlağın rahatsızlanması üzerine olaya müdahale eden veteriner, kuduz vakasından şüphelendi. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin izlemeye aldığı hayvanın telef olması sonrası alınan örnekler, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Tahlil sonucunda kuduz hastalığı tespit edilirken, hayvanla temas eden 5 kişiye İlçe Sağlık Müdürlüğü kontrolünde Demirci Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı. Bunun üzerine, alınan kararla Minnetler Mahallesi karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışları küçükbaş hayvanlarda 3 ay, büyükbaş hayvanlarda ise 6 ay yasaklandı.

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