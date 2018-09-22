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Manisa'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

Manisa'daki cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.

Bahadırlar Mahallesi'ndeki üzüm bağında dün akşam saatlerinde tartıştığı Abdullah Özkanlı'yı (26) av tüfeğiyle vurduktan sonra kaçtığı iddia edilen A.D. (40) Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelinin işlemlerinin ardından, adliyeye sevkedileceği bildirildi.

Bu arada, Özkanlı ile A.D. arasında önceden husumet olduğu belirtildi.

Özkanlı'nın İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan cenazesinin işlemlerinin ardından, bugün Bahadırlar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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