Manisa'daki cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü kahvehaneye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yiğitler Mahallesi Harekatı Milliye Sokak'ta dün kahvehaneye düzenlenen ve Tamer Gökmen'in (25) yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler G.Ö. ile A.Ö. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde dün bir kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açılmış, yaralanan Tamer Gökmen (25) kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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