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Manisa'daki cinayetin zanlısı, sınırı geçmek isterken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kırkağaç ilçesinde çalıştığı fabrikanın sahibini öldürdüğü iddia edilen Pakistanlı zanlı, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytinyağı fabrikası sahibinin öldürülmesi olayıyla ilgili aranan Pakistan uyruklu zanlı, Edirne'de sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Gelenbe Mahallesi'nde zeytinyağı fabrikası işleten Yusuf Büyükaşık'ın (60), fabrika yakınlarındaki çalılık alanda halıya sarılmış halde ölü bulunmasının ardından çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı ya da zanlıların bulunması için özel ekip kurdu.

Olay yerinden toplanan delillerde fabrika çalışanı Pakistan uyruklu Masan Aftaş'ın (19) parmak izine rastlayan jandarma, zanlıyı aramaya başladı.

Kırkağaç'tan ayrıldığı belirlenen zanlının, yurt dışına kaçma olasılığına karşı sınırlarda tedbir alındı. Çevre il ve ilçelere giden yol üzerinde bulunan tüm kameralar incelenerek şüphelinin Büyükaşık'ın aracıyla İstanbul'a gittiği tespit edildi.

Manisa'dan İstanbul'a giden jandarma istihbarat ekipleri, takibe alınan zanlının Edirne'ye geçtiğini belirledi. Şüpheli Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından Kırkağaç'a getirilen şüpheli, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırkağaç Manisa Masan Aftaş Yusuf Büyükaşık

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