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Manisa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 13:36 | Son Güncelleme

Akhisar'da ormanda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün üvey amcası tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde üvey kardeşinin oğlunu darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Gökçeler Mahallesi'nde kayıp ihbarı yapılan ve ormanlık alanda cesedi bulunan İbrahim Kaya'nın telefonla son görüştüğü üvey amcası Mürsel Y, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mürsel Y, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, eşiyle gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Kaya'yı çağırdığını ve ormanda sopayla darbederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Akhisar'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu İbrahim Kaya'nın cesedine 29 Ağustos'ta ormanlık alanda ulaşılmış, Mürsel Y. gözaltına alınmıştı.

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Cinayet zanlısı Manisa tutuklama

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