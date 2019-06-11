HABER

Manisa’daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftlik sahibinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde bulunan hindi çiftliği ortaklarından Adem Maral’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftlik sahibinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde bulunan hindi çiftliği ortaklarından Adem Maral’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Aykut Ç. ve yardım ettiği öne sürülen S.D. (27), K.C.Y. (23) ve A.A.’nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Aykut Ç. ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen S.D. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.C.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hindi çiftliği işletmesinin ortaklarından Adem Maral (43), kendisinden haber alınamaması üzerine elleri bağlı halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Maral’ın başında av tüfeği yarası ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izlerine rastlandı. Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Adem Maral’ın 35 KZP 19 plakalı aracı ile çiftlikte bekçi olarak çalışan Aykut Ç. (26) ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin çiftlikte olmadığını tespit etti. Aracın GPS cihazı takibinden Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Manisa’dan Alaşehir ilçesinde giden yol güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek, şüpheli Aykut Ç.’nin yanında A.A. (16) ile yol aldığını ve aracı Alaşehir’de kırsal bir arazide terk edip kaçtığını belirledi.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı Aykut Ç.’nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Özkan B.’nin de ifadesini aldı. Özkan B. ifadesinde, zanlı Aykut Ç. ile daha önce telefonda görüştüğünü, Aykut Ç.’nin ölen Adem Maral’ın çiftlikte çalışan A.A.’ya tecavüz ettiğini ve bu yüzden Adem Maral’ı öldüreceğini söylediğini aktardı.
8 ayrı suçtan aranan şüpheli Aykut Ç.’nin telefon sinyallerini, sosyal medya hesaplarını ve banka ve kredi kartı hesaplarını takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, drone, iz takip köpeği ve 50 personelle dağlık arazide cinayet zanlısı Aykut Ç., Çarıkbozdağ Mahallesi’ndeki bir evde cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen S.D. (27), K.C.Y. (23) ve A.A. ile yakalandı. zanlının kullandığı av tüfeği de gömdüğü yerde bulundu.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
Kamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıKamyona çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Tatilde görüntülendiler! Silikon taktırdı iddiası

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.