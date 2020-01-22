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Manisa'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 23:03 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

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İstanbul Valiliği manisa deprem

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