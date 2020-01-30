Manisa’daki depremzedeler yağmura rağmen çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor

Manisa’da 4,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Karakurt Mahallesinde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde etkili olan yağmura rağmen çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, devletin ilk günden bu yana yanlarında olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Manisa’nın Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde son bir haftadır meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar, AFAD ve Kızılay’ın kurduğu çadırlarda yaşamlarına devam ediyor. Soğuk havadan çadırlarında kurdukları sobalarla korunan depremzedeler, sabaha da yağmurla uyandı. Zaman zaman etkili olan sağanak yağışın çadırlarda olumsuzluğa sebep olmaması depremzedeleri sevindirdi. Öte yandan bölgede, en ufağı 1.5 şiddetinde en büyüğü 3.9 şiddetinde çok sayıda sarsıntı da meydana geldi. Karakurt Mahallesinde yaşayan ve çadırda kalan Şener Eren, "Artçılar devam ediyor. Çadırda kalmaya devam edeceğiz. 2-3 ay sürer diyorlar ama bilmiyoruz. Şartlar da zor. Yaz gelse iyi olacak. Çadırlar güzel. Yağmurda pek bir sıkıntı olmadı. Akşamdan beri yağmur var. Bir sıkıntı yaşamadık. Sabah çorbası daha yeni bitti. Sobaları da belediye getirdi. Biz kendi imkanlarımızla kurduk. Sobası olmayanlara da devletimiz yardımcı oluyor. Çadırları kurdular, devlet daha ne yapsın” dedi.

Artçıların sürdüğünü belirten depremzede Fehim Çoban, "Aşağı yukarı 3 sefer, 5 sefer deprem oluyor. Ara ara devam ediyor. Duymadığımız da bir sürü deprem oluyor. 3-4 günden beri çadırdayız. Alıştık artık yapacak bir şey yok. Bugüne kadar yağmur yoktu. Bugün başladı. Fazla da bir etkisi yok. Çadırımızı verdiler, kömürümüzü verdiler, çorba da dağıtıyorlar. Torunlarım içeri girmiyor. Birden hareket olunca çok korkmuş. Doktora da götürdük. O yüzden eve giremiyoruz” diye konuştu.

"Allah’tan gelene razıyız"

Bir diğer depremzede Ayfer Çoban ise devletin kendilerinin yanında olduğunu belirterek, “Allah’tan gelene razıyız. Çadırımız iyi, sobamız yanıyor, kömürümüzü verdiler. Kendimizin de hali iyi. Bir sıkıntımız yok. Allah razı olsun devletimizden, askerimizden, polisimizden. Üşüdüğümüz zaman mecbur girecektik. Biz yaşlıyız. İhtiyaçlarımız için mecbur eve giriyoruz” ifadelerini kullandı.

