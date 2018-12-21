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Manisa'daki dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 23:20 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, vatandaşlardan topladığı para ve altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kuyumcu O.F, akşam Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen O.F'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve polise başvuran vatandaşlar para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F'den şikayetçi olmuştu.

İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

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Manisa'daki dolandırıcılık iddiası polis Turgutlu Devlet Hastanesi

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