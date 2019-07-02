Manisa’daki feci kazada ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve genç çift ile bebeklerinin hayatını kaybettiği feci kazada çiftin 8 yaşındaki kızları da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı da 4’e yükselirken, hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı’nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde sabah saatlerinde Cumali Yarıcı (32) yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın sonucu hurdaya dönen araçta Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, genç çiftin kızları Ziynet Yargıcı (8) ve H.Y. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kalbi bir kez duran ve yeniden hayata döndürülen 8 yaşındaki Ziynet Yargıcı buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Ziynet hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

Ölen anne ikiz bebeklere hamileydi

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hicran Yarıcı’nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı. Durumu öğrenen yakınlarının acısı ikiye katlanırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

