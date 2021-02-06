Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğundan 1’i de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz’ın ağır yaralı olarak önce Alaşehir Devlet Hastanesi’ne ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 8 yaşındaki çocukları Ege Tuna Vurmaz da hayatını kaybetti. Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocukları Ezgi Tuna Vurmaz’ın da tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

