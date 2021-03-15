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  4. Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Manisa’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

15.03.2021 21:50 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.Manisa’nın Soma ilçesinde Emrah İçke idaresindeki 35 BP 045 plakalı otomobilin Mustafa E.

Manisa’nın Soma ilçesinde bir otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.
Manisa’nın Soma ilçesinde Emrah İçke idaresindeki 35 BP 045 plakalı otomobilin Mustafa E. idaresindeki 35 AKG 484 plakalı kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Emrah İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uğur Kurşuncu da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada ölü sayısı 4’e yükselirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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